Adıyaman Valiliği soruşturma izni vermemişti: Depremde 25 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme!
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı ile ilgili sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Adıyaman Valiliği'nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Müşteki avukatlarından Uygar Ekici, yaptığı değerlendirmede, "Tarafımızca yapılan itirazların kabul edilerek soruşturma izni verilmesi kararını sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemsiyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanda 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman Valiliği'nden Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi görevlileri ile Adıyaman Belediyesi'nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu görevliler (7 Mayıs 2019 tarihli kat ilavesi ruhsatına esas) hakkında soruşturma izni talep etti.
VALİ 8 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediyesi'nde görevli; yapı kontrol müdürü Bekir Bilgin, yapı kontrol eski müdürü Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, belediye eski mimarı Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybay, inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında soruşturma izni vermedi.
Söz konusu karara karşı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hasoğlu Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek sekiz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.
"KARARLAR HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR"
İtirazları değerlendiren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Adıyaman Belediyesi'ndeki 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Müşteki avukatlarından Uygar Ekici, kararı şu sözlerle değerlendirdi:
"Bilindiği üzere 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılan çok sayıda bina yıkılmış ve yine ciddi sayıda can kaybı meydana gelmiştir. Bina yıkımları ve gerekse de can kayıplarında müteahhit, yapı denetim firması, statik proje sorumluları vb. kişilerin sorumluluğu kadar kamu görevlilerin de sorumluluğu bulunmaktadır. Nitekim kamu idarelerinin yetkileri dahilinde olan denetleme görevi layığıyla yerine getirmemiş olmaları ile yıkım ve can kayıpları arasında illiyet bağı olduğu açıktır. Karar merci tarafından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi şeklinde verilen kararlar hukuki dayanaktan yoksundur. Tarafımızca yapılan itirazların kabul edilerek soruşturma izni verilmesi kararını sorumluların cezalandırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önemsiyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Üç isme ihraç yolu
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’