Son Dakika: Depremzede öğrenciler farklı illere nakil edilebilecek
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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