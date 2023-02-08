Son Dakika: Depremzede öğrenciler farklı illere nakil edilebilecek

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:30

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.