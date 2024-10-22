Adıyaman'da 18 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:25

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:26

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 8 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 43 gram kubar esrar ve 12 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 18 kişi hakkında ise işlem yapıldı.