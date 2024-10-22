Adıyaman'da 18 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Adıyaman’da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 18 kişiye işlem yapıldı.

Adıyaman'da 18 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:25

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 8 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 43 gram kubar esrar ve 12 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 18 kişi hakkında ise işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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