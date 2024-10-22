Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Muğla'nın Marmaris ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yatağan'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında narkotik köpekleri 'Arya' ile 'Etil'le yapılan aramalarda 15 gram, metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk, 56 ectasy, 6 kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, bong diye tabir edilen 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 esrar öğütme aparatı ve 11 bin 350 lira ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #muğla #uyuşturucu #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu