Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:20

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:20

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yatağan'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında narkotik köpekleri 'Arya' ile 'Etil'le yapılan aramalarda 15 gram, metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk, 56 ectasy, 6 kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, bong diye tabir edilen 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 esrar öğütme aparatı ve 11 bin 350 lira ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.