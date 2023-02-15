Adıyaman'da 212'nci saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezi iki depremde ağır yıkıma uğrayan iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan Güngör, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 06:55
Adıyaman'da 212'nci saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör enkaz altından çıkarıldı
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Adıyaman'da depremin ardından bölgeye giden Gölcük Tershanesi Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesinde bulunan 7 katlı Merve apartmanı enkazında yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Sesli kontrolün ardından termal kamera ile yapılan tespitte bir kişinin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, enkazda açtıkları galeriden zamana karşı mücadele sürdürdü. Ekipler, temas kurulan ve yaralı olduğu anlaşılan Fatma Güngör'ün bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturmaya çalıştı.

Saatler süren çalışmanın ardından mucizeyi gerçekleştiren Güngör'ü, depremden 212 saat sonra enkazdan çıkartttı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan ve serum takılan Güngör, hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan günler sonra bir kişiyi daha sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşayan ekipler, hiç bir zaman umutlarını kaybetmeyeceklerini belirtti. 


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