Adıyaman’da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Adıyaman’da lise öğrencisi 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan bir okulda 5 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Durum üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 lise öğrencisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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