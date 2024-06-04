Diyarbakır'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:31
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Olay, dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında meydana geldi. Lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili N.Ö., O.S. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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