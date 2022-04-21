Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Adıyaman'da bir ortaokulda 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 12:53
Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı
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Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi.

Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi. 

Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti. 

Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Zehirlenme adıyaman

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