Emiliano Sala'nın uçak düşmeden önce zehirlenerek bilincini kaybettiği ortaya çıktı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:27

İngiltere'de Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada elde edilen bilgilere göre Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, uçak düşmeden önce karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle bilinci kaybetti. Sala'nın bilinci uçak denize düştüğünde yerinde değildi.

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı transfer olduğu Cardiff'e imza atmak üzere götüren uçak denize düşmüştü. İngiliz adaleti tarafından başlatılan soruşturma sonucunda yeni bilgilere ulaşıldı.

Uçak Nantes'tan 19:15'te havalandı. Ancak Guernsey yakınlarında saat 20:15'te uçakla radar teması kesildi. Denizde kaybolan uçak birkaç hafta sonra 67 metre derinlikte bulundu. Sala'nın cesedi 7 Şubat 2019'da teşhis edildi. Pilotun cesedi ise halen bulunabilmiş değil.

KAZADAN ÖNCE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

İngiltere'deki mahkeme bu trajik kazayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için 5 haftadır çalışıyordu.

Şu ana kadar elde edilen sonuçlar oyuncunun ölüm nedenini ortaya koydu. Sala'nın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde Arjantinli futbolcunun uçak düşmeden önce yüksek düzeyde karbon monoksite maruz kaldığını netleşirdi. İlk raporun yayınlandığı Mart 2020'de de bu olasılığa dikkat çekilmişti.

Emilano Sala'nın ölüm nedeni ise kafasına ve göğsüne aldığı sert darbeler sonucu oluşan yaralardan kaynaklandı. Sala'nın zehirlenmesinin ise onu bilinçsiz bıraktığı ve buna uçağın egzoz sisteminin neden olmuş olabileceği belirtildi.



