Evdeki gümüşlerin karardığını gördü, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı

02 Kasım 2021 Salı, 16:26

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Lucy Toman, işten eve geldiği sırada evdeki tüm gümüşlerin karardığını fark etti. The Newsweek sitesinde yer alan habere göre, Toman'ın ailesi gümüşlerin kararmasıyla birlikte ev içinde alışık olmadıkları bir koku duyduklarını da belirtti.

Ailenin fark etmeden iki gün boyunca soludukları zehirli hidrojen sülfür kokusuydu. Çürük yumurta kokusunu andırdığını aktaran aile üyeleri evi hızla boşalttıktan sonra ambulansla ve itfaiye olay yerine geldi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, 7 saat süren evi zehirden arındırma işleminin ardından tüm aile üyelerinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

ZEHİRLENDİKLERİNİ NASIL ANLADI?

Hidrojen, kükürt ve sülfür gibi elementler, havada yayılmaya başladığı zaman gümüş gibi eşyalarda tepkimeye neden olarak kararmasına neden olur. Aynı zamanda bununla birlikte kötü bir koku yayar. Lucy Toman'ın lisede aldığı fen dersinden hatırladığı bu bilgi, kendisinin ve tüm ailesinin hayatını kurtarmasına olanak sağladı.

Hidrojen sülfür, renksiz, yanıcı, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gaz. Bu gaz, akciğerler tarafından emilir ve erken müdahale edilmediği takdirde kişinin ölümüne neden olabiliyor.

İnsanlar hidrojen sülfüre maruz kaldıklarında nefes almada zorluk, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısının yanı sıra göz tahrişi gibi belirtiler gösteriyor.