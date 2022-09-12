CHP'li vekil sağlıktaki 'çürümeyi' anlattı: 'Açılan her ip çürük, patır patır kopuyor'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sağlık sistemindeki “çürümeyi” belgeleriyle anlattı.

Adıyaman’da ameliyat olan bir hastaya çürük iple dikiş atılmaya çalışıldığını söyleyen Adıgüzel, “Bir apandisit ameliyatı var. Ameliyat bitmiş, doktor hastanın ameliyat yarasına dikiş atacak. Açılan her ip çürük. Patır patır kopuyor. 67. ipten sonra nihayet bir tane sağlam ip bulunuyor ve bu durumu bir tutanak ile tutanak altına alıyorlar. Ameliyathane, hasta ismi tarih saat hepsi var. İsterse Sağlık Bakanı arasın da söyleyim ona. Sonra dikiş neden tutmadı? Ameliyat yarası neden iltihap kaptı veya ameliyat yarasından neden fıtık oldu değil mi?” sorularını yöneltti.

İlaçlar üzerinden de örnek veren Adıgüzel, “Bir emekli vatandaşın, raporlu ilaçları için tek bir reçetede 2 tane ilacı için ödediği fark ücreti 192 TL. Öyle az kullanılan pahalı ilaçlar da değil. Hemen her tansiyon hastasının kullandığı ilaçlar. İşte reçete, işte faturası. Kıt kanaat geçinilen bir ülkede bir emekli vatandaş, hem de raporlu ilacına tek reçete için 192 TL ödüyorsa bu devlet sosyal devlet değildir” diye konuştu.

BAKAN KOCA’YA TEPKİ

Sağlık sistemini de genel olarak eleştiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bir doktor milletvekili olarak bunları bu yine doktor olan Sağlık Bakanı’na soruyorum. Ama biliyorum ki bu sorularım da da tıpkı daha önce sorduğum 200’e yakın soru gibi cevapsız bırakılacaktır. Bu Sağlık Bakanı Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş en başarısız Sağlık Bakanı’dır. Ama başarılı olduğu alanlar da vardır.

Dezenformasyonda maharetlidir. Sağlık Bakanı değil adeta dezenformasyon bakanıdır. Ülkem ve insanlarımızın anayasal sağlık hakkı için temennim, Sağlık Bakanı’nın artık Erdoğan’a ve yanlış politikalarına sadakat yerine millete ve meslektaşlarına ettiği yemine sadık kalmasıdır."