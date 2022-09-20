Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
Yeşilyurt Mahallesi'nde, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci'yi tabancayla evde vurarak öldüren Dilan Buğdaci için karar verildi. Mahkemei Buğdaci'yi 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adıyaman'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Dilan Buğdaci, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanığa "üst akrabayı kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
12 Mart 2020'de Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan Buğdaci, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci'yi tabancayla evde vurarak öldürmüştü.
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