Adıyaman'da bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Menderes Mahallesi'ndeki bir parkta 14 yaşındaki K.B., tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı'nda K.B. (14), tartıştığı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan K.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #adıyaman #bıçaklama
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