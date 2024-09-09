Adıyaman'da bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:33

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı'nda K.B. (14), tartıştığı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan K.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.