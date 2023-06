İzmir’deki bıçaklama olayıyla ilgili İletişim Daire Başkanlığından açıklama: Afganistanlı değil Çorumlu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:08

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:36

Olay dün öğle saatlerinde Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. (74), otogar peronunda beklerken bir anda B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bıçaklı saldırgan B.Y.’nin emniyetteki ifadesinde ise, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini, otogar dışında tanımadığı kişilerle yaşadığı münakaşa nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu ve önceden tanımadığı otogar yolcu bekleme salonunda yürümekte olan M.Y. isimli vatandaşı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayın sosyal medyada kimi hesaplarca ’İzmir Otogar’da uyuşturucu kullanan bir Afganistanlının, yaşlı bir adamı kalbinden bıçakladığı iddia ediliyor’ ifadeleriyle lanse edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "İzmir Bornova Otogar içerisinde meydana gelen olayda M.Y. isimli bir vatandaşımız yaralanmış, saldırgan otogar güvenliği tarafından suç aleti bıçakla yakalanmıştır. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına B.Y. isimli şahsın iddia edildiği gibi mülteci değil, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Çorum doğumlu Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Saldırgan, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini, otogar dışında tanımadığı kişilerle yaşadığı münakaşa nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu ve önceden tanımadığı otogar yolcu bekleme salonunda yürümekte olan M.Y. isimli vatandaşı bıçakla yaraladığını beyan etmiştir. ’İzmir otogarda uyuşturucu kullanan bir Afgan yaşlı bir adamı kalbinden bıçakladı’ iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.