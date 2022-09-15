Adıyaman'da bir kişi kardeşlerini rehin aldı

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:11

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Stadyumu yakınlarında ikamet eden A.A., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirerek evde bulunan iki kardeşinin üzerine kapıyı kilitleyip camdan tehditler savurdu. Bu durumu fark eden yurttaşlar, polise ‘Rehine’ ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Şahıs, ikametin kapısını açtığı esnada biranda kararından vazgeçerek evin damına çıktı. Şahıs 2 katlı evin dam kısmından kendisini atmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.