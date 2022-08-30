Çatıdaki çocuğu rehin almıştı: Aynı gün 5 yaşındaki çocuğu da kaçırmış
Adana'da polisten kaçıp çıktığı binanın çatısındaki S.A.’yı (14) rehin alan ve ikna edilip gözaltına alınan Abülkadir Oğuz'un (44), aynı gün 5 yaşındaki K.U. adlı kız çocuğunu kaçırdığı ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları reddedip, "Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım" diyen Oğuz, tutuklandı.
Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, bir çocuğun kaçırıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta bir kız çocuğuyla yürüyen Abdülkadir Oğuz'u şüphe üzerine durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi.
SİLAHINI BIRAKIP TESLİM OLDU
Ancak Oğuz kaçtı, sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp kapıyı kilitledi. Oğuz, belindeki tabancayı çıkarıp, çatıda oturan S.A.'yı rehin aldı.
Telsizden takviye istenmesi üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ikna çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra Oğuz, silahını bırakıp teslim oldu.
Çatıya çıkan ekipler, Oğuz'u gözaltına alıp S.A.'yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., "Ben çatıda otururken bir anda gelip kapıyı kilitledi. İnmeme de izin vermedi. Sonrasında polis gelip, beni kurtardı" dedi.
KAÇIRILAN ÇOCUK ÇIKTI
Abdülkadir Oğuz'un yanındaki kız çocuğunun, sabah saatlerinde kaçırılan K.U olduğu tespit edildi. İfadesinde kız çocuğuyla aynı mahallede oturan Oğuz suçlamaları reddetti, "Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım" dedi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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