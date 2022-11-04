Adıyaman'da boş arazide çocuk cesedi bulundu
Adıyaman'da boş arazide kimliği belirsiz 10 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde akşam saatlerinde Arıkent Mezarlığı yakınlarında yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan 10 yaşlarındaki çocuğun cenazesi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için morga kaldırıldı.
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