Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu. Çocuğunun kimliği belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta sabah saatlerinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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