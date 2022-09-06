Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu. Çocuğunun kimliği belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
06 Eylül 2022 Salı, 13:20
Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu
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19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta sabah saatlerinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


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