Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi ilk kez konuştu: 'Vicdanım rahat'
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım" dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem bölgeyi yerle bir etti. Can kaybı her geçen dakika artarken, yıkılan binaların müteaahhitleri yurtdışına kaçarken yakalanıyor.
Son olarak depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı. Yavuz Karakuş sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna yanıt verdi.
Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" diyerek kendisini savundu.
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