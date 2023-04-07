Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın fiiliyattaki yapı denetim sorumlusu ve Adıyaman Dinamik Yapı Denetim Firması yetkilisi Ufuk Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.
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