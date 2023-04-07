Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 7 Nisan'da meydana gelen depremler...
BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın yayımladığı bilgiye göre, Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7.0 km olarak ölçüldü.
7 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ
11:29:36 4.5 Merkez (Bingöl)
10:57:00 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
10:47:36 1.8 Mutki (Bitlis)
10:47:14 1.2 Saimbeyli (Adana)
10:45:38 1.8 Kırıkhan (Hatay)
10:44:08 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
10:41:53 0.9 Feke (Adana)
10:35:18 0.8 Nurdağı (Gaziantep)
10:28:59 0.9 Saimbeyli (Adana)
10:22:01 1.3 Merkez (Bolu)
10:19:11 2.0 Saimbeyli (Adana)
10:17:04 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
10:07:46 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
10:02:54 2.0 Samandağ (Hatay)
10:01:21 1.7 Sincik (Adıyaman)
09:59:00 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
09:57:29 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
09:57:00 1.0 Pütürge (Malatya)
09:49:57 1.2 Bergama (İzmir)
09:48:32 1.9 Akçadağ (Malatya)
09:42:06 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
09:36:50 1.4 Sincik (Adıyaman)
09:27:31 2.2 Beypazarı (Ankara)
09:26:35 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
09:24:28 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
09:20:07 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
09:18:42 2.4 Beypazarı (Ankara)
09:17:24 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
09:15:40 3.0 Pütürge (Malatya)
09:08:31 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
09:06:28 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
09:05:21 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
09:01:10 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
08:54:19 1.7 Saimbeyli (Adana)
08:53:55 1.1 Keles (Bursa)
08:45:53 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
08:35:42 2.3 Lazkiye (Suriye) - [03.78 km] Yayladağı (Hatay)
08:34:06 1.9 Nurdağı (Gaziantep)
08:29:40 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
08:26:29 2.0 Sumbas (Osmaniye)
08:25:21 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
08:23:17 2.2 Akdeniz - [40.76 km] Arsuz (Hatay)
08:13:37 1.8 Altınyayla (Burdur)
08:11:46 1.4 Altınyayla (Burdur)
08:10:17 1.7 İskilip (Çorum)
08:00:15 2.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
07:54:05 1.4 Elmadağ (Ankara)
07:41:14 2.2 Saimbeyli (Adana)
07:40:43 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
07:39:52 1.4 Buca (İzmir)
07:33:40 1.6 Doğanşehir (Malatya)
07:28:02 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
07:21:17 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
07:15:56 1.6 Hassa (Hatay)
07:07:15 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
06:49:15 2.5 Doğanşehir (Malatya)
06:36:42 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
06:26:48 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
06:20:16 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
06:11:02 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
06:08:57 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
06:00:20 2.3 Gölbaşı (Adıyaman)
05:59:38 2.7 Gölbaşı (Adıyaman)
05:49:41 2.0 Pütürge (Malatya)
05:47:42 2.6 Pütürge (Malatya)
05:38:51 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
05:31:52 1.6 Antakya (Hatay)
05:28:25 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
05:22:04 1.1 Tuşba (Van)
05:16:39 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
05:09:27 1.7 Saimbeyli (Adana)
05:06:34 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
04:56:18 3.5 Pütürge (Malatya)
04:52:04 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
04:48:40 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
04:46:10 1.6 Saimbeyli (Adana)
04:43:39 1.8 Ege Denizi - [71.31 km] Karaburun (İzmir)
04:32:25 2.2 Saimbeyli (Adana)
04:26:55 1.7 Dikili (İzmir)
04:26:54 2.5 Battalgazi (Malatya)
04:07:54 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
04:05:59 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
03:53:58 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
03:51:25 1.5 Pütürge (Malatya)
03:46:26 1.7 Sincik (Adıyaman)
03:34:56 2.7 Yeşilyurt (Malatya)
03:30:52 2.3 Sincik (Adıyaman)
03:21:00 1.0 Güney (Denizli)
03:09:13 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
03:01:59 2.3 Saimbeyli (Adana)
02:57:59 1.4 Saimbeyli (Adana)
02:55:50 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
02:51:35 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
02:49:31 1.8 Doğanşehir (Malatya)
02:47:53 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
02:37:46 2.1 Mutki (Bitlis)
02:21:45 1.5 Saimbeyli (Adana)
02:16:57 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
02:09:12 2.6 Çelikhan (Adıyaman)
02:02:07 1.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
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