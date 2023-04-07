Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:55
Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Nisan 2023 Türkiye'deki son depremler
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 7 Nisan'da meydana gelen depremler...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın yayımladığı bilgiye göre, Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7.0 km olarak ölçüldü.

7 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ

 11:29:36 4.5 Merkez (Bingöl)

 10:57:00 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

 10:47:36 1.8 Mutki (Bitlis)

 10:47:14 1.2 Saimbeyli (Adana)

 10:45:38 1.8 Kırıkhan (Hatay)

 10:44:08 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

 10:41:53 0.9 Feke (Adana)

 10:35:18 0.8 Nurdağı (Gaziantep)

 10:28:59 0.9 Saimbeyli (Adana)

 10:22:01 1.3 Merkez (Bolu)

 10:19:11 2.0 Saimbeyli (Adana)

 10:17:04 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

 10:07:46 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

 10:02:54 2.0 Samandağ (Hatay)

 10:01:21 1.7 Sincik (Adıyaman)

 09:59:00 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

 09:57:29 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

 09:57:00 1.0 Pütürge (Malatya)

 09:49:57 1.2 Bergama (İzmir)

 09:48:32 1.9 Akçadağ (Malatya)

 09:42:06 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

 09:36:50 1.4 Sincik (Adıyaman)

 09:27:31 2.2 Beypazarı (Ankara)

 09:26:35 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

 09:24:28 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

 09:20:07 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

 09:18:42 2.4 Beypazarı (Ankara)

 09:17:24 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)

 09:15:40 3.0 Pütürge (Malatya)

 09:08:31 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)

 09:06:28 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

 09:05:21 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

 09:01:10 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

 08:54:19 1.7 Saimbeyli (Adana)

 08:53:55 1.1 Keles (Bursa)

 08:45:53 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

 08:35:42 2.3 Lazkiye (Suriye) - [03.78 km] Yayladağı (Hatay)

 08:34:06 1.9 Nurdağı (Gaziantep)

 08:29:40 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

 08:26:29 2.0 Sumbas (Osmaniye)

 08:25:21 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 08:23:17 2.2 Akdeniz - [40.76 km] Arsuz (Hatay)

 08:13:37 1.8 Altınyayla (Burdur)

 08:11:46 1.4 Altınyayla (Burdur)

 08:10:17 1.7 İskilip (Çorum)

 08:00:15 2.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

 07:54:05 1.4 Elmadağ (Ankara)

 07:41:14 2.2 Saimbeyli (Adana)

 07:40:43 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

 07:39:52 1.4 Buca (İzmir)

 07:33:40 1.6 Doğanşehir (Malatya)

 07:28:02 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

 07:21:17 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)

 07:15:56 1.6 Hassa (Hatay)

 07:07:15 2.0 Yeşilyurt (Malatya)

 06:49:15 2.5 Doğanşehir (Malatya)

 06:36:42 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

 06:26:48 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 06:20:16 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

 06:11:02 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)

 06:08:57 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

 06:00:20 2.3 Gölbaşı (Adıyaman)

 05:59:38 2.7 Gölbaşı (Adıyaman)

 05:49:41 2.0 Pütürge (Malatya)

 05:47:42 2.6 Pütürge (Malatya)

 05:38:51 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

 05:31:52 1.6 Antakya (Hatay)

 05:28:25 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

 05:22:04 1.1 Tuşba (Van)

 05:16:39 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

 05:09:27 1.7 Saimbeyli (Adana)

 05:06:34 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

 04:56:18 3.5 Pütürge (Malatya)

 04:52:04 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 04:48:40 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 04:46:10 1.6 Saimbeyli (Adana)

 04:43:39 1.8 Ege Denizi - [71.31 km] Karaburun (İzmir)

 04:32:25 2.2 Saimbeyli (Adana)

 04:26:55 1.7 Dikili (İzmir)

 04:26:54 2.5 Battalgazi (Malatya)

 04:07:54 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

 04:05:59 2.2 Yeşilyurt (Malatya)

 03:53:58 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

 03:51:25 1.5 Pütürge (Malatya)

 03:46:26 1.7 Sincik (Adıyaman)

 03:34:56 2.7 Yeşilyurt (Malatya)

 03:30:52 2.3 Sincik (Adıyaman)

 03:21:00 1.0 Güney (Denizli)

 03:09:13 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

 03:01:59 2.3 Saimbeyli (Adana)

 02:57:59 1.4 Saimbeyli (Adana)

 02:55:50 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

 02:51:35 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 02:49:31 1.8 Doğanşehir (Malatya)

 02:47:53 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)

 02:37:46 2.1 Mutki (Bitlis)

 02:21:45 1.5 Saimbeyli (Adana)

 02:16:57 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

 02:09:12 2.6 Çelikhan (Adıyaman)

 02:02:07 1.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.29 km] Ayvacık (Çanakkale)


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