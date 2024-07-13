Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı konteynerler alev alev yandı
Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı.
Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı.
Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP emekli maaşı için tarih verdi
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- 'Evlerine yollamaya devam edeceğiz'
- Engin Polat'ın Gürcistan seyahatleri
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
- Ünlü deprem bilimcinin ölümü sonrası uyarısı gündemde
- Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: Bir çocuk öldü!
- Gece 3’te soyadı tartışması
- Bakan'dan Renault ve yeni yatırım açıklaması