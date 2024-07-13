Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı konteynerler alev alev yandı

Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:34
Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı konteynerler alev alev yandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı.

Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı.

Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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