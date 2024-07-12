Konteyner kentte silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:44

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:46

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Samanköy konteyner kentte, aralarında daha önce husumet bulunan E.P. ve M.Ş. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu E.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın zanlısı M.Ş.’nin suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.