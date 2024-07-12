Konteyner kentte silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:44
Konteyner kentte silahlı kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Samanköy konteyner kentte, aralarında daha önce husumet bulunan E.P. ve M.Ş. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu E.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın zanlısı M.Ş.’nin suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


Araştırma haberleri Malatya haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da sanayi sitesinde yangın: 25 dükkan kullanılamaz hale geldi!

Malatya'da sanayi sitesinde yangın: 25 dükkan kullanılamaz hale geldi!
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem... Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem... Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler