Adıyaman'da erkek vahşeti: Eşini öldürüp intihar etti!
Adıyaman’da bir erkek, 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Karamanlar Caddesi üzerinde 3 çocuk babası bir erkek, eşini tabancayla vurarak öldürdü.
Eşini öldüren erkek daha sonra iddialara göre çocuklarının gözleri önünde intihar etti.
Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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