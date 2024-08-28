Bartın'da erkek vahşeti: Eşini silahla yaraladı, kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 07:37

Güncelleme: 28.08.2024 - 07:38

Amasra'da O.P. (30) Kum Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu.

İlk müdahalenin ardından Ahsen Nur P. ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırdı. O.P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan O.P, kontrol noktasından kaçtı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından O.P. ve arkadaşının bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu. Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.