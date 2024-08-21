Manisa'da sokak ortasında erkek vahşeti! Boşandığı kadını demir sopayla darbetti, çevredekiler film izler gibi izledi!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:25

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:34

Manisa’da yaşanan erkek şiddeti sosyal medyada gündem oldu.

Bir erkek, boşandığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti, defalarca kez demir sopayla vurdu.

Şiddet faili erkek, tartıştığı ve hamile olduğu iddia edilen kadını defalarca yumrukladı, tekmeledi. Herkesin gözleri önündeki şiddet uzun süre devam etti.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

O dehşet anlarında kamera anbean kayıttaydı. Yaşananlar sırasında çevredekilerin hiçbir müdahalede bulunmadan şiddet anlarını izlemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda, şiddet faili erkeğe dakikalar sonra sadece bir kişinin müdahale ettiği görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.