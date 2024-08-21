Manisa'da sokak ortasında erkek vahşeti! Boşandığı kadını demir sopayla darbetti, çevredekiler film izler gibi izledi!
Türkiye'de bitmek bilmeyen erkek şiddeti vakalarına bir yenisi daha eklendi. Manisa'da bir erkek, hamile olduğu iddia edilen boşandığı kadını sokak ortasında demir sopayla darbetti. O sırada yaşananları film izler gibi şahıslar ise tepki çekti. Dehşet anlarına sadece bir kişi müdahale etti.
Manisa’da yaşanan erkek şiddeti sosyal medyada gündem oldu.
Bir erkek, boşandığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti, defalarca kez demir sopayla vurdu.
Şiddet faili erkek, tartıştığı ve hamile olduğu iddia edilen kadını defalarca yumrukladı, tekmeledi. Herkesin gözleri önündeki şiddet uzun süre devam etti.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
O dehşet anlarında kamera anbean kayıttaydı. Yaşananlar sırasında çevredekilerin hiçbir müdahalede bulunmadan şiddet anlarını izlemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Videoda, şiddet faili erkeğe dakikalar sonra sadece bir kişinin müdahale ettiği görüldü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dilruba'ya cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye
- Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz isim!
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- Bakanlığa 'uyku keki' şikâyeti