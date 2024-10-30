Adıyaman'da feci kaza... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hocaömer Mahallesi 215 Sokak üzerinde gerçekleşti. Ramazan Ü. idaresindeki 02 AEJ 557 plakalı motosiklet ile Hüseyin A. idaresindeki 02 LE 949 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Ü. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Sümeyye Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman
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