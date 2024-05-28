Adıyaman'da feci kaza... Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 08:38
Adıyaman'da feci kaza... Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı 31 KCF 47 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 


adıyaman haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Nişan alışverişinden dönüyorlardı… Trafik kazasında hayatlarını kaybettiler!

Nişan alışverişinden dönüyorlardı… Trafik kazasında hayatlarını kaybettiler!
Gönen'de feci kaza... Süt tankeri ve traktör çapıştı: 2 yaralı

Gönen'de feci kaza... Süt tankeri ve traktör çapıştı: 2 yaralı
Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den 'Olcay Kılavuz' iddiası: Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor

Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den 'Olcay Kılavuz' iddiası: Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Sinan Ateş cinayeti: Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor

Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı