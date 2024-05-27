Gönen'de feci kaza... Süt tankeri ve traktör çapıştı: 2 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde süt tankeri ve traktör çapıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:00
Gönen'de feci kaza... Süt tankeri ve traktör çapıştı: 2 yaralı
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Gönen-Bandırma Karayolu, Tuzakçı Köyü kavşağında M.B. (32) idaresindeki 10 TY 115 plakalı süt tankeri ve Y.P. (56) idaresindeki 10 FT 028 plakalı traktörün karıştığı çift taraflı trafik kazası meydana geldi.

Süt tankerinin aynı istikamette seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu her iki araçta devrildi. Süt dolu tankerden yola tonlarca litre süt döküldü. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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