Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay’da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:31
Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi
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Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.


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