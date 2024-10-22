Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:00

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Abdullatif K. idaresindeki 44 AFY 092 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Abdüllatif K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Muhammed, Betül, Ömer, Hatice, Abdülhamid ve Safiye K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman

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