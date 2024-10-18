Adıyaman'da tıp öğrencisi intihar girişiminde bulundu!
Adıyaman'da tıp fakültesinde okuyan 24 yaşındaki kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Z.A. adlı tıp öğrencisi, çok sayıda ilaç içti. Bir süre sonra fenalaşan tıp öğrencisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #adıyaman #öğrenci #tıp öğrencisi #intihar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi