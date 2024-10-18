Adıyaman'da tıp öğrencisi intihar girişiminde bulundu!

Adıyaman'da tıp fakültesinde okuyan 24 yaşındaki kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Adıyaman'da tıp öğrencisi intihar girişiminde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:57

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Z.A. adlı tıp öğrencisi, çok sayıda ilaç içti. Bir süre sonra fenalaşan tıp öğrencisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #adıyaman #öğrenci #tıp öğrencisi #intihar

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