Adıyaman'da herkesi şaşırtan bina: Tek parça halinde yan yattı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 13:05

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 13:06

Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1 Nisan Bulvarı'nda yer alan Kayı Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı.

Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti.

Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda da yarık oluştu.

Binanın bu durumunu görenler, yol kenarında durup görüntülemeye çalıştı.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR DEPREM YAŞADIK"

Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü" dedi.

Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."

Kente çok yardım geldiğine de değinen Bozok, "Yardımlarda yana hiç sıkıntı yok. Şu an zaten enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çalışılıyor. Bina daha bir yıllıktı zaten. Bu şekilde devrilmesine, yıkılmamasına hiç anlam veremedik. Bizim binamız 1996'da yapılmasına rağmen, daha eski olmasına rağmen yıkılmadı" diye konuştu.