Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığı: Zanlı yakalandı
Adıyaman'da, evinin bahçesinden Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti çalan F.G. yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde geçen hafta Muhammed Efe Şahin bisikletini binanın bahçesine bırakarak eve geçti. Bir süre sonra evden çıkan Şahin, bisikletinin çalındığını görünce durumu polis bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, yüzünü maske ile kapatan hırsızlık şüphelisinin F.G. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini tespit ederek, gözaltına aldı.
Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, F.G. sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
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