Adıyaman'da sahte içki operasyonu... 3 gözaltı!

Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:38
Adıyaman'da sahte içki operasyonu... 3 gözaltı!
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda; 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.G., A.H. ve M.İ., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


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