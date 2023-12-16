Adıyaman'da sahte içki operasyonu... 3 gözaltı!
Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda; 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.G., A.H. ve M.İ., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- Çalan her telefona inanmayın
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması