Adıyaman'da iki grup birbirine girdi! Bıçaklı-usturalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve usturalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup birbirine girdi! Bıçaklı-usturalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:51

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı. Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman

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