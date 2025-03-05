Adıyaman'da iki grup birbirine girdi! Bıçaklı-usturalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve usturalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı. Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Aniden sonlandırılmıştı: Yeni adresi belli oldu