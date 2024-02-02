Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı... Yaralılar var!

Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:33
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Kahta-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde, Enver Ş. yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobil ile Zeynel A.A. yönetimindeki 42 UR 500 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 6 kişi yaralındı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Zeynel A.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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