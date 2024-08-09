Adıyaman’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralı
Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.
Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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