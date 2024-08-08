Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:19

Güncelleme: 08.08.2024 - 15:23

Zonguldak'ta Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak üzerinde T.K.’ye ait olduğu iddia edilen ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi.

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı. Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, ekipler kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaymakam Hüseyin Ece de çalışmaları yakından takip etmek üzere göçüğün meydana geldiği bölgeye geldi.

CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait ekipler de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

SON 2 HAFTADA 21 KAÇAK OCAK TESPİT EDİLDİ

Zonguldak, ruhsatsız maden ocakları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Temmuz'dan bu yana Zonguldak'ta toplamda 21 ruhsatsız maden ocağı tespit edildi. Tespit edilen maden ocaklarında vinç, kürek, kazma, metrelerce ray ve çok sayıda iş malzemesi ele geçirildi.