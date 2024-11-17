Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü

Adıyaman'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:58

Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 44 AAC 326 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında H.A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, Mustafa Yılmaz, Gazel Yılmaz ve otomobilde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.


Etiketler: #adıyaman #otomobil #araç #kaza

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