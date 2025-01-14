Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 177 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram esrar ele geçirildi.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #adıyaman #narkotik #Operasyon #uyuşturucu
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