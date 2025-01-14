Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 177 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram esrar ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:18

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #adıyaman #narkotik #Operasyon #uyuşturucu

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