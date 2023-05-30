Motosikletle gelip, işyeri önündeki 2 kişiye kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:22

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki Balık Pazarı'nda 14.00 sıralarında; kimlikleri belli olmayan iki kişi, motosikletle balık pazarına geldi. Şüphelilerden biri inerken, diğeri motosiklette beklemeye başladı.

Bu sırada Abdulhakim Kayhan ve Ferit Ergün’ün önünde oturduğu kasap dükkanına yaklaşan şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ikiliye 21 kez ateş etti. Kayhan ve Ergün kaçmaya başladı.

Ancak mermilerden bazıları Kayhan’ın sol bacağına, bazıları da Ergün’ün vücudunun farklı noktalarına isabet etti. Saldırı sonrasında koşarak kendisini bekleyen motosiklete binen saldırgan ile arkadaşı, olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Çevredeki boş kovanları toplayan polis ise motosikletle kaçan şüphelileri belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ferit Ergün’ün akrabasına ait kasap dükkanının camlarına da mermi isabet ettiği görüldü.

Kayhan ve Ergün’ün saldırı öncesi yediği poğaça ile kupanın ise taburenin üzerinde olduğu görüldü.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürerken, yaralanan Kayhan ve Ergün’ün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan şüphelilerin motosikletle gelip, silahı ateşlemesi ve koşarak kaçması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.