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Çorum'u sağanak vurdu: 245 ev ve işyerini su bastı

Çorum’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle 245 ev ve işyerinin bodrum katını su bastı. Ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda suların tahliyesini gerçekleştirerek hasar tespitine başladı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:18
Çorum'u sağanak vurdu: 245 ev ve işyerini su bastı
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Çorum'da dün bastıran sağanak ardından bugün hasar tespit çalışması yapıldı. Birçok ev ve iş yerinin su altında kaldığı kentte, bölgedekiler zor anlar yaşadı.

Çorum Belediyesi ekipleri gece saatlerine kadar 250 personel, 200 araçla çalışmalara katıldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, 500’ün üzerinde ihbar aldıklarını söyledi.

Başkan Aşgın, baskınların yaşandığı ev ve işyerlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar suların tahliyesi için çalışma yapıldığını, 245 su baskınının yaşandığı kentte herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın da olmadığını bildirdi.


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