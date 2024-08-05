Adıyaman'da izinsiz kazı: 7 gözaltı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:15

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:15

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı.

Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.