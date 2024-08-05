Adıyaman'da izinsiz kazı: 7 gözaltı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı.
Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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