Adıyaman'da izinsiz kazı: 7 gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:15
Adıyaman'da izinsiz kazı: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı.

Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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