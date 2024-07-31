Mersin’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:01
Mersin’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Aydıncık ilçesi sınırlarında bazı şahısların tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçerek operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı suçüstü yakaladı. Kaçak kazı da kullanılan çeşitli malzemelerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.


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