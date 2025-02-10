Adıyaman'da 'kar' esareti: 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye'nin birçok kesiminde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da 'kar' esareti: 16 köy yolu ulaşıma kapandı
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AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:51

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede sabah başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik'te 16 köy yolu ile bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.


Etiketler: #adıyaman #kar yağışı

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