Adıyaman'da karayoluna kaya parçaları düştü

Adıyaman’da birkaç gündür etkili olan yağışlarla birlikte Adıyaman-Çelikhan Karayolu'na kaya parçaları düştü.

İHA
27 Kasım 2022 Pazar, 10:38
Adıyaman'da karayoluna kaya parçaları düştü
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Adıyaman’da etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Adıyaman- Çelikhan Karayolu'nun bazı bölgelerine dağlardan kopan kaya parçaları yuvarlandı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Mevkii yakınlarına düşen kaya parçaları dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sürücülerin manevra yapmak zorunda kalmasına neden olan kaya parçalarından dolayı karayolları ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırarak önlemler aldı. 



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