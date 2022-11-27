Adıyaman'da karayoluna kaya parçaları düştü

27 Kasım 2022 Pazar, 10:38

Adıyaman’da etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Adıyaman- Çelikhan Karayolu'nun bazı bölgelerine dağlardan kopan kaya parçaları yuvarlandı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Mevkii yakınlarına düşen kaya parçaları dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sürücülerin manevra yapmak zorunda kalmasına neden olan kaya parçalarından dolayı karayolları ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırarak önlemler aldı.



