'Haber takibi yapıyorum' diyen gazeteci Havva Gümüşkaya'ya polisin yanıtı: Başlarım haberine!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Taksim'de haber takibi yapan BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın işini yapması engellendi. Gümüşkaya'nın polise 'haber takibi yapıyorum' sözlerine karşılık olarak polisin 'başlarım haberine' dediği duyuldu.
Kadınlar bugün İstanbul'da bulunan Tünel Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir araya gelme çağrısı Valilik ve Kaymakamlık tarafından engellendi.
Taksim'in belirli bölgelerinde gruplar halinde bir araya gelen kadınlara polis sert müdahale ederek gözaltına alındı.
Basın emekçilerinin da sık sık ablukaya alındığı gösteride BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya ile polis memuru arasında geçen tartışma tepkilere neden oldu.
POLİSTEN HABER TAKİBİ YAPAN GAZETECİYE SKANDAL SÖZLER
BirGün'den İsmail Arı tarafından paylaşılan görüntülerde polisin "haber takibi yapıyorum" demesine rağmen gazeteci Havva Gümüşkaya'yı 'ittirerek' "Başlarım haberine" dediği duyuldu.
Polis arkadaşımız Havva Gümüşkaya'nın da haber takibi yapmasını böyle engelledi. Saldırdıkları arkadaşımız gazeteci olduğunu defalarca berltiyor ama polis "Başlarım haberine" diye yanıt veriyor! İstiklale çıkan tüm sokaklarda yine kadınları, gazetecileri darp ettiler @havvagkaya https://t.co/69HAn2eYbs pic.twitter.com/9efiNUAhgy— İsmail Arı (@ismailari_) November 25, 2022
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Arı, "Polis arkadaşımız Havva Gümüşkaya'nın da haber takibi yapmasını böyle engelledi. Saldırdıkları arkadaşımız gazeteci olduğunu defalarca berltiyor ama polis "Başlarım haberine" diye yanıt veriyor! İstiklale çıkan tüm sokaklarda yine kadınları, gazetecileri darp ettiler" yorumunu yazdı.
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