Adıyaman'da kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman’da iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2527 Sokak içerisinde Abdurrahman B. ile Muhammed B. arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Muhammed B., 16 yaşındaki kardeşi Abdurrahman B.’yi eline aldığı bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan Abdurrahman B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ARANIYOR
Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahman B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kardeşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Muhammed B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #adıyaman #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- HTŞ ve tesadüf!
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Başlarından vurulmuş halde bulunmuşlardı
- Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya sert yanıt!