Adıyaman'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var!

Motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:55

Adıyaman'da Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki 02 AFC 946 plakalı motosiklet ile S.A. idaresindeki 06 DFL 402 plakalı kamyon çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.B., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.E. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ş.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #adıyaman #kamyon #kaza #motosiklet

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